Ragazza 27enne muore in incidente stradale a San Giovanni in Persiceto

Questa notte, i Carabinieri della Stazione di San Matteo della Decima sono intervenuti in via Antonio Marzocchi a San Giovanni in Persiceto, per valutare le cause di un incidente stradale tra una Nissan Micra condotta da una ventisettenne e un Fiat Ducato condotto da un cinquantunenne, entrambi italiani. Ad avere la peggio è stata la ragazza che è deceduta assieme al suo cane che viaggiava con lei a bordo dell’auto.

Il conducente del Fiat Ducato è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la salma della ragazza è stata affidata ai familiari. I due veicoli sono stati sottoposti a sequestro.

I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, avvenuto alle ore 1:10.