SuperEnalotto: ieri un 5+1 a Bologna

Emilia Romagna a segno nel concorso del 21 dicembre del SuperEnalotto: il Jackpot è stato sfiorato, ma con un 5+1 un fortunato giocatore di Bologna ha vinto ben 534.995,60 euro, la vincita più alta in regione da inizio anno. La schedina vincente è stata convalidata presso il punto vendita Sisal Matchpoint di via S. Lorenzo, 22. Il Jackpot, nel frattempo, continua a salire e raggiunge i 75,8 milioni di euro. In Emilia Romagna il 6 manca dal 22 novembre del 2014, con 40,2 milioni di euro vinti a Sassuolo.