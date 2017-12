Visita “combo” si potranno scoprire sia Ghirlandina e Duomo

» Modena

Martedì 26 dicembre alle 15, nel contesto del sito Unesco di piazza Grande a Modena, patrimonio dell’umanità, è in programma una visita cosiddetta “combo”, che propone cioè una opportunità doppia. Si potranno scoprire sia Ghirlandina e Duomo con una passeggiata che li “esplora” dall’esterno, sia le Sale Storiche del Palazzo Comunale, con gli arazzi, i dipinti e gli affreschi che custodiscono. La visita è a cura delle guide di Ar/s Archeosistemi, nel programma di attività condivise con il servizio Comunale Promozione della città e turismo. Per partecipare si deve prenotare via email (torreghirlandina@comune.modena.it). L’appuntamento è alle 15 al primo piano di Palazzo Comunale in piazza Grande in cima allo scalone. Il costo è 3 euro per Torre e Duomo e 2 per le Sale Storiche. Oppure vale il biglietto Unico Unesco a 6 euro che include anche Museo del Duomo e visita guidata all’Acetaia Comunale (per le aperture www.visitmodena.it). Il biglietto non ha scadenza.

La visita del giorno di Santo Stefano inizierà appunto dal Palazzo Comunale. All’interno, nelle Sale Storiche, la ricchezza delle decorazioni è tutta da vedere. Accompagnano nel percorso e sorprendono le decorazioni pittoriche degli artisti Nicolò dell’Abate, Ludovico Lana, Ercole dell’Abate, Bartolomeo Schedoni, Francesco Vellani, Girolamo Vannulli, Francesco Vaccari e Adeodato Malatesta. Il Duomo di Modena e la Ghirlandina raccontano storie scolpite nella pietra, narrano di mostri e draghi, di episodi e personaggi tratti dalla Bibbia e dei miracoli compiuti da San Geminiano Patrono di Modena, testimoniando l’intensa spiritualità e fede dell’uomo medievale.

Un’altra visita guidata “Combo”, con le medesime modalità di quella del 26 dicembre, è in programma per il giorno dell’Epifania, il 6 di gennaio, con ritrovo sempre alle Sale Storiche di Palazzo Comunale in piazza Grande, sempre alle 15.