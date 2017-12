Dal Presidente della Provincia, Manghi l’augurio di un Natale sereno e un Nuovo Anno pieno di felicità e fiducia nel futuro

» Attualita' - Reggio Emilia

Nel formulare alla vostra redazione ed ai vostri lettori un sincero augurio di un Natale sereno e di un Nuovo Anno pieno di felicità e di rinnovata fiducia nel futuro, ritengo doveroso volgere lo sguardo al 2017 che ci stiamo lasciando alle spalle e che – in particolare nelle ultime settimane ed in particolare nella Bassa Reggiana – ci ha purtroppo consegnato pagine di grande sofferenza.

Ancor più in questi giorni di festa, il nostro pensiero va dunque alle famiglie che si trovano in difficoltà, nonché ai cittadini ed agli imprenditori di Lentigione di Brescello, pesantemente colpiti dalla recente alluvione. Nei confronti di questi ultimi, in particolare, mi sento di poter interpretare il comune sentire dei reggiani nel riaffermare il nostro impegno, il nostro dovere etico e morale, nell’aiutarli a ripartire e a ritrovare al più presto quella quotidianità violata dagli eventi dei giorni scorsi.

La generosità e la voglia di aiutare concretamente chi ha bisogno rappresentano un tratto antropologico distintivo della nostra comunità. Non vi è snodo storico fondamentale nella storia d’Italia – dalla nascita del Tricolore a quella della Repubblica e dalla sua Carta costituzionale, dall’Unità, alla difesa e quindi alla Liberazione del nostro Paese – che non abbia visto questa terra e questo popolo protagonisti.

E’ grazie a questi valori che ancora oggi nell’epoca di Internet e dei social – nonostante una lunga ed estenuante crisi che ci stiamo finalmente lasciando alle spalle – ci sentiamo ancora comunità “vera”. Siamo una comunità e lo siamo a maggior ragione quando qualcuno di noi è in difficoltà.

Riaffermare questi valori è, io credo, il modo migliore per accogliere il Nuovo Anno.

Giammaria Manghi, Presidente della Provincia di Reggio Emilia