Alle vostre lettrici e lettori, ed a tutte e tutti voi, invio un augurio affettuoso di buon Natale.

L’anno ormai quasi concluso è stato un anno speciale per Modena, che ha compiuto 2200 anni dalla fondazione di Mutina, ed in cui abbiamo festeggiato i 70 anni dal conferimento alla città della Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza, i 70 anni della Ferrari, l’evento straordinario del Modena Park e tanto altro.

Che sia un 2018 di serenità e passione.

(Gian Carlo Muzzarelli)