» Meteo

Nubi basse e formazione di foschie e nebbie nel corso della giornata; in serata possibilità di piogge deboli e irregolari sul settore occidentale. Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra 0 gradi sulle aree di pianura e 3 gradi sul litorale; massime tra 6 e 8 gradi. Venti: deboli occidentali in pianura, in rotazione da sud dalla serata; deboli meridionali sui rilievi. Mare: calmo.

(Arpae)