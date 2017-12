Correggio: trovato a terra, incosciente, con frattura alla testa. 33enne ricoverato in gravi condizioni

» Cronaca - Reggio Emilia

Trovato in gravi condizioni a terra, davanti a casa, in via Malaguzzi di Correggio. L’uomo, un 33enne palermitano abitante a Correggio, versa in stato di incoscienza e quindi non ha ancora potuto raccontare che cosa gli sia successo. A trovarlo, intorno alle 2,00 di questa notte è stata una pattuglia della Finanza che ha allertato i soccorsi. Il ferito era a terra davanti a casa. C’erano evidenti tracce di sangue che l’uomo aveva perso dall’orecchio. A mezzo ambulanza è stato condotto presso l’Ospedale di Reggio Emilia dove è stato ricoverato in prognosi riservata. L’uomo presenta un’importante frattura alle ossa del cranio. I carabinieri di Correggio, intervenuti sul posto, nell’attesa di poterlo sentire per capire cosa sia successo, stanno svolgendo le indagini del caso. Da una prima ispezione esterna l’uomo non presentava altre lesioni che potessero ricondurre i fatti ad un’aggressione. Al riguardo fervono comunque le indagini da parte dei carabinieri correggesi coordinati dalla Procura reggiana.