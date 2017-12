Incendio in albergo-ristorante a Bedogno di Villa Minozzo

» Appennino Reggiano - Cronaca - Reggio Emilia

Poco dopo le 18,30 del 24 dicembre, i carabinieri della stazione di Villa Minozzo, allertati dai Vigili del Fuoco che stavano operando sul posto con una loro squadra da Castelnovo Monti, sono intervenuti in via Secchiello nella frazione Bedogno di Villa Minozzo dove, per cause ancora all’esatto vaglio ma riconducibili al probabile malfunzionamento della canna fumaria, si era sviluppato un principio d’incendio che aveva interessato i locali seminterrati dove ha sede una grossa stufa che alimenta il riscaldamento di un albergo ristorante. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno interessato esclusivamente il locale seminterrato, cagionando danni alla stessa stufa ed alla canna fumaria esterna, mentre il fumo, propagatosi anche nei locali del ristorante, ha cagionato l’annerimento delle mura. I danni sono stati stimati in circa 20.000 euro, in corso di esatta quantificazione. La struttura alberghiera è stata dichiarata regolarmente agibile.