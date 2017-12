Principio di incendio in appartamento, condominio evacuato a Rio Saliceto

» Cronaca - Reggio Emilia

Un principio d’incendio all’interno di un appartamento posto al primo piano di un piccolo plesso condominiale in via Don Minzoni a Rio Saliceto, ha provocato l’evacuazione dello stabile a scopo precauzionale. Il principio d’incendio, circoscritto ai soli locali della cucina dell’appartamento interessato, secondo le verifiche eseguite dagli operanti si è sviluppato per cause accidentali mentre venivano fritte delle patate. Le fiamme hanno causato l’annerimento delle mura della cucina dell’appartamento rimasto comunque agibile. Nessuna persona è rimasta ferita. E’ successo il giorno di Natale intorno alle 9,30. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia.