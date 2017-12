Il 28 e 29 dicembre, a Reggio, interruzione della circolazione stradale in viale Trattati di Roma e in via Petrella

» Ambiente - Reggio Emilia - Viabilità

Per consentire l’esecuzione di potature di alberi e arbusti che creano pericolo alla circolazione veicolare, giovedì 28 dicembre 2017, dalle ore 8.30 alle ore 17, lo svincolo di collegamento tra viale Trattati di Roma e la rotatoria con via A. Lincoln e il Casello A1 sarà interrotto al traffico.

L’indomani, venerdì 29 dicembre 2017, per la stessa motivazione, dalle ore 8.30 alle 17, sarà chiusa al traffico via Petrella, nel tratto compreso tra via Sammartini e via Felice Cavallotti.

In entrambi i casi, il traffico verrà deviato sui percorsi alternativi indicati dalla segnaletica collocata sul posto.