A Casalgrande sconto sulla Tari agli esercizi ‘liberi da slot’

Casalgrande, continua l’attività del comune per potenziare la prevenzione delle ludopatie. Anche quest’anno sul sito del Municipio (comune.casalgrande.re.it) sono stati pubblicati i moduli, con relative spiegazioni, dedicati a quelle attività che vogliono presentare richiesta di agevolazione Tari 2017 in quanto detentrici del marchio ‘Slot Free ER’. Si tratta di uno sconto del 50% della parte variabile della Tari, che può essere richiesto da bar, ristoranti e tabaccherie.

Le domande dovranno pervenire al Servizio attività produttive del Comune (Suap) attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo: casalgrande@cert.provincia.re.it, dal 1 al 31 gennaio 2018. E’ possibile fare richiesta del marchio “Slot Free Er” nel caso vi siano attività che non lo possiedono, ma in tempi brevissimi, per poter permettere i controlli ed il rilascio entro il 31 gennaio 2018.

Nella sezione del servizio attività produttive del sito del Comune di Casalgrande (comune.casalgrande.re.it), è possibile trovare la modulistica per la richiesta del marchio.

L’agevolazione può essere richiesta dall’intestatario dell’utenza rifiuti in caso eserciti, a titolo principale, attività di Bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, e che non abbia installato o che dismetta nel corso dell’anno apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro. Dall’agevolazione sono esclusi i circoli, che però possono richiedere il marchio Slot Free Er. L’agevolazione è fruibile solo nel caso in cui il soggetto richiedente risulti essere regolare nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.

“Siamo orgogliosi – spiega l’assessore alle attività commerciali Silvia Taglini – di mettere in campo azioni che puntano alla prevenzione del rischio ludopatie. Confidiamo che a questa iniziativa prendano parte sempre più esercizi pubblici, perchè crediamo molto in questo impegno. Puntiamo ad accrescere la sensibilità dei cittadini su questo tema sulle ricadute positive sul piano sociale che può avere la frequentazione di un locale slot free”.