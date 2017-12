Reggio Emilia festeggia San Silvestro con Nino Frassica. Per la sera del 31 in vigore alcune misure di sicurezza

» Reggio Emilia

Reggio Emilia si appresta a festeggiare il Capodanno in piazza al ritmo della musica di Nino Frassica e i Los Plaggers. A partire dalle 22.45 di domenica 31 dicembre, in piazza Martiri del 7 luglio prenderà il via un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto­-cabaret, in cui il musicista e attore siciliano riproporrà alcuni dei classici del suo repertorio, come “Cacao meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro”, oltre ai medley di alcuni tra i più celebri brani degli anni ’60 e ’70, con omaggi a Santana e Battisti.

Il concerto, organizzato in collaborazione con Arci – Comitato territoriale di Reggio Emilia, e il sostegno di Iren, sarà una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Ma grande protagonista della serata sarà lo stesso pubblico che, incalzato dall’inesauribile verve comica di Frassica, potrà ballare, cantare e partecipare direttamente allo spettacolo.

Per l’occasione in tutta la zona verranno messe in atto specifiche misure di sicurezza.

Sarà in vigore un’ordinanza che vieta i fuochi pirotecnici (botti, petardi, etc…) in piazza Martiri del 7 luglio e in piazza della Vittoria. In tutta la zona a partire dalle ore 20 del 31 dicembre fino alle ore 6 del 1° gennaio non sarà possibile accedere allo spazio con bottiglie e bicchieri di vetro. Allo stesso modo, in questa fascia oraria, è previsto il divieto di vendita per asporto e di somministrazione, anche nelle distese, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro a tutti i pubblici esercizi, le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ai circoli ricreativi, ubicati in piazza Martiri del 7 luglio e piazza della Vittoria. Gli esercizi di vendita al dettaglio nel settore alimentare ubicati nel centro storico non potranno vendere qualsiasi bevanda da asporto in contenitori di vetro dalle ore 20 del 31 dicembre 2017 alle ore 6 del primo gennaio 2018.

Nell’area dello spettacolo saranno organizzati corridoi di accesso e uscita.