Al PalaDozza le finali di Coppa Italia di pallavolo femminile. È stata ufficializzata la sede delle finali, organizzate da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che si terranno nel weekend del 17-18 febbraio 2018.

“Le finali di pallavolo di Coppa Italia di Serie A1 femminile hanno trovato casa al PalaDozza – commenta soddisfatto Matteo Lepore, assessore allo Sport del Comune di Bologna – Un altro importante evento che valorizza il nostro palazzetto e, soprattutto, l’occasione per vivere un momento di grande sport che sicuramente ci regaleranno le atlete di volley. Continuiamo a lavorare per una città sempre più attrattiva per questo genere di eventi sportivi di livello nazionale e internazionale”.