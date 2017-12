Capodanno a Reggio Emilia: Tavolo Tecnico sui servizi collegati all’evento in piazza

» Reggio Emilia

Nella mattinata di ieri, presso la Questura di Reggio Emilia, si è tenuto il Tavolo Tecnico per la festa di fine anno prevista in piazza Martiri del 7 Luglio che vede come ospite d’eccezione Nino Frassica. Un tavolo tecnico, quello tenutosi in Via Dante Alighieri, a cui erano seduti i diversi attori coinvolti sia nell’organizzazione dell’evento che nella gestione dell’ordine e sicurezza pubblica al fine di precisare tutti gli aspetti necessari a garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

La Questura, nel corso della riunione, ha evidenziato la necessità di delimitare l’area interessata dall’evento e di predisporre idonei varchi di accesso presidiati da steward muniti di appositi metal detector, al fine di controllare il pubblico che si appresterà a festeggiare l’inizio dell’anno nuovo godendosi lo spettacolo. Allo stesso modo si provvederà ad assicurare percorsi separati di deflusso del pubblico con appositi varchi, anch’essi presidiati, al fine di monitorare anche la fase conclusiva dello spettacolo, quando il pubblico inizierà ad abbandonare la piazza.

Con apposita ordinanza del Comune, come stabilito in sede di tavolo tecnico, sarà inoltre previsto il divieto di introduzione nell’area dedicata all’evento di vetro e fuochi pirotecnici anche di libera vendita.

Massima attenzione, dunque, per l’evento con cui la città saluterà il 2017 che vedrà un funzionario della Questura chiamato a dirigere l’intero servizio di ordine in cui saranno impegnati gli uomini della Polizia di Stato insieme alle altre forze dell’ordine.