Il Tricolore nel reparto di Pediatria del Santa Maria Nuova

È giunta alla quinta edizione l’iniziativa “Ti Prelievo un sorriso” organizzata dal Comitato “Premio Campione del Primo Tricolore”.

Con la visita al reparto di Pediatria del Santa Maria Nuova, in segno di attenzione verso i bambini che devono trascorrere le feste in ospedale, hanno preso il via questa mattina le celebrazioni per la giornata nazionale della bandiera del 7 gennaio 2018.

Un drappello composto da figuranti della Guardia Civica reggiana e dei Tirailleurs du Po nei loro abiti colorati e rievocativi insieme all’Associazione Nazionale “Arma di Cavalleria” in uniforme mimetica e da artiglieria a cavallo, ha distribuito ai piccoli pazienti delle bandierine da far sventolare il 7 gennaio, giorno di festa nazionale del Tricolore.

La visita ha previsto anche l’esecuzione di musiche proposte dal tamburino “Tamburon” componente della Guardia Civica e l’offerta di stickers, braccialetti, album e figurine messi a disposizione dalla Panini S.p.a. di Modena.

Patrocinata dall’Associazione Nazionale “Comitato Primo Tricolore” l’iniziativa ha la finalità di promuovere tra i più piccoli la conoscenza della bandiera italiana, simbolo della nazione.

(nella foto: al centro Sergio Amarri, direttore del reparto di Pediatria, a sinistra ing Salvatore Salerno, presidente del Comitato Locale “Premio campione primo Tricolore”, a destra Nicoletta Vinsani, coordinatore del reparto)