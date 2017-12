3,5 milioni di euro dal Ministero per Palazzo Ducale

» In evidenza - PalazzoDucale - Sassuolo

“Sono certo che Palazzo Ducale, al termine di tutti i lavori messi a programma, tornerà ad essere quella reggia speciale capace non solo di dare lustro alla nostra città ma di essere ulteriore motore di sviluppo economico”.

Il Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni, con queste parole, commenta lo stanziamento di 3,5 milioni di euro da parte del Cipe e del Ministero dei Beni Culturali per il rifacimento della facciata sud di palazzo, quella che si affaccia sul parco Ducale, e parte dello stesso parco.

“Si è trattato di un lavoro importante – prosegue il Sindaco – fatto di relazioni e progetti portati avanti con decisione assieme a Gallerie Estensi, ma grazie alla collaborazione di tutti i soggetti in campo, primo fra tutti il Ministero, siamo riusciti a gettare le basi per una vera e propria rinascita di palazzo Ducale divenuto Polo Museale nazionale”.

I 3,5 milioni di euro stanziati per il rifacimento della facciata sud di Palazzo Ducale vanno ad aggiungersi ai 500 mila euro già stanziati per la sistemazione del giardino ducale, ai 700 mila stanziati per la prima tranche dei lavori della vicina piazza Martiri uniti al milione di euro stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio ed ai 500 mila stanziati per la sistemazione di piazzale Della Rosa e piazzale Avanzini con la realizzazione di appositi camminamenti.

“E’ proprio questo – sottolinea il Sindaco – che ho caldeggiato nel mio ultimo viaggio al Ministero del 23 novembre scorso: la sistemazione non solo dell’area adiacente ma anche dello stesso Palazzo perché dalla reggia Estense passa il futuro della nostra città che dal turismo culturale può trarre quello strumento in più necessario al proprio sviluppo che, se non principale, può essere sicuramente determinante. Sin dal momento dell’insediamento – aggiunge – questa Amministrazione ha puntato molto su Palazzo Ducale investendovi parte di quelle poche risorse che avevamo a disposizione: grazie alla collaborazione con la Fondazione, le stesse Gallerie Estensi ed i privati siamo riusciti ad aprire, da Expo in poi, tutti i giorni dell’anno alle visite per tutto il 2015, 2016 e 2017, aperture che proseguiranno anche nei prossimi anni, riuscendo quasi a triplicare gli ingressi rispetto a prima, quando era aperto solamente il sabato e la domenica. Abbiamo riaperto il passaggio necessario ad ammirare la Peschiera Ducale, abbiamo realizzato una nuova illuminazione al parco: non singoli interventi a spot ma un vero e proprio progetto che ha l’obiettivo di valorizzare un patrimonio importante come quello di Palazzo gettando le basi per il futuro, turistico e quindi anche economico, per la nostra città. Sono convinto, ad esempio, che questi continui investimenti abbiano portato l’ingegner Stefani, che ringraziamo per quanto sta dando alla nostra città, all’idea di poter realizzare il Museo permanente della ceramica con le opere di Bertozzi e Casoni; un’ulteriore grande strumento d’attrattività turistica e culturale. Un lavoro ancora lungo, i risultati concreti non arrivano immediatamente ma sono destinati a maturare anno dopo anno, ma ben avviato

Al termine dei lavori – conclude il Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni – Palazzo Ducale sarà veramente quel valore aggiunto di cui tutta Sassuolo potrà beneficiare”.