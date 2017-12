A Castellarano il 31 notte si festeggia in piazza XX Luglio

» Castellarano

Per la sera del 31 dicembre l’Amministrazione comunale organizza in piazza XX Luglio, una festa per salutare il nuovo anno e congedare quello appena trascorso. Dalle ore 22,30, infatti, grazie alla collaborazione di Auser e Pro Loco, musiche natalizie, panettone e vin brulè, intratterranno i presenti che potranno festeggiare in compagnia! Grazie alla generosità dell’ing. Vincenzo Palumbo, allo scoccare della mezzanotte in punto avrà luogo il tradizionale spettacolo pirotecnico che illuminerà tutta la Rocchetta a ritmo di musica.