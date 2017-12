Calcio: Roma-Sassuolo 1-1

» In evidenza - Sassuolo - Sassuolo Calcio

Iachini non perde neppure all’Olimpico e il Sassuolo porta a casa un altro punto classifica. Missiroli al 78mo risponde a Pellegrini che aveva portato in vantaggio la Roma al 31mo. Cannavaro saluta in lacrime. La Var toglie una rete a Dzeko e Florenzi.

IL TABELLINO

Roma-Sassuolo 1-1

Marcatori: 31′ Pellegrini (R), 78′ Missiroli (S)

ROMA: Alisson; Florenzi, Manolas (46′ J.Jesus), Fazio, Kolarov; Pellegrini (80′ Under), De Rossi, Nainggolan; Schick (49′ El Shaarawy), Dzeko, Perotti.

A disp: Skorupski, Lobont, Moreno, B.Peres, Palmieri, Gonalons, Strootman, Gerson, Antonucci.

All. Eusebio Di Francesco

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan (72′ Mazzitelli); Politano (87′ Cassata), Falcinelli, Ragusa (58′ Matri).

A disp: Pegolo, Marson, Rogerio, Gazzola, Dell’Orco, Frattesi, Pierini.

All. Giuseppe Iachini

Arbitro: Orsato di Schio

Assistenti: Gori di Arezzo – Bottegoni di Terni

IV Ufficiale: Abbattista di Molfetta

VAR: Fabbri di Ravenna – Saia di Palermo

Ammoniti Dzeko (R), Magnanelli (S), Mazzitelli (S)