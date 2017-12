Capodanno in piazza Garibaldi a Sassuolo, vietati petardi e giochi pirici

» Appuntamenti - Featured - Sassuolo

Tornerà anche quest’anno l’ormai tradizionale “Capodanno a Sassuolo”, organizzato dal Comune di Sassuolo e ProLoco Sassuolo, che dopo il cenone, aspetta tutti i sassolesi in piazza Piccola per uno straordinario concerto che animerà il centro storico cittadino tarda notte con sorprese da scoprire.

A partire dalle ore 23 di domani, domenica 31 dicembre, infatti in piazza Garibaldi l’Amministrazione comunale, grazie alla collaborazione dei punti vendita cittadini di Conad, Coop Alleanza 3.0, Panorama ed Eurospin, offrirà panettone, pandoro e spumante per tutti.

Sul palco allestito al posto del Villaggio di Natale, poi, per la prima volta a capodanno saliranno i Borghi Bros: Alessio e Carlo Alberto Borghi in concerto per la loro Sassuolo fino a mezzanotte quando, dopo il brindisi inaugurale di Capodanno ed il saluto al 2018 appena arrivato con una sorpresa pirotecnica nuova e particolare, riprenderà per proseguire i festeggiamenti di Capodanno fino a notte inoltrata.

Divieto di far esplodere petardi o giochi pirici di qualunque genere in tutte le aree pubbliche del centro storico a capodanno. Lo stabilisce un’Ordinanza, firmata questa nei giorni scorsi dal Sindaco di Sassuolo.

E’ fatto divieto di “far esplodere petardi e/o giochi pirici di qualunque genere in tutte le aree pubbliche nonché in quelle private se ciò produca conseguenze di qualsiasi genere o natura, che si ripercuotano sugli spazi pubblici del centro storico del Comune di Sassuolo tra le ore 00 del 31 dicembre 2017 e le ore 24 del 01/01/2018, anche nel corso delle manifestazioni regolarmente autorizzate o in altri casi di assembramento spontaneo. L’area di applicazione del presente provvedimento è il Centro Storico della Città”.

Le violazioni dell’ordinanza sono soggette all’applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00.