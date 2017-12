Capodanno: le farmacie aperte a Modena e provincia

» Modena - Sanità

Saranno 30 le farmacie aperte anche il giorno di Capodanno e alle quali i modenesi in caso di necessità potranno rivolgersi per ricevere un farmaco, o anche un semplice prezioso consiglio.

“La rete capillare delle farmacie territoriali è il presidio sanitario più accessibile e frequentato dai cittadini e rappresenta un punto di riferimento dove trovare sempre un professionista pronto a dare consigli scrupolosi e assistenza qualificata – sottolinea Silvana Casale, presidente di Federfarma Modena – Proprio durante le festività è bene ricordare quanto sia importante il servizio della “guardia farmaceutica” per assicurare l’accesso costante ai farmaci e avere risposte immediate a tutti quei bisogni legati alla salute che non vanno mai in vacanza. I cosiddetti ‘turni’, infatti, servono a garantire il diritto di accesso al servizio farmaceutico, in qualunque ora del giorno e della notte per tutto l’anno. Un servizio di alta qualità, insostituibile soprattutto nei piccoli centri abitati o nelle zone periferiche”.

Le farmacie di turno sono dislocate su tutto il territorio provinciale, dalle piccole frazioni ai centri abitati di maggiori dimensioni, suddivise nei sette distretti sanitari di Modena, Carpi, Mirandola, Sassuolo, Castelfranco, Pavullo e Vignola. Per avere un quadro completo delle farmacie di turno e accedere a tutti i riferimenti – nome, indirizzo, telefono – Federfarma Modena invita a consultare il sito all’indirizzo www.federfarmamo.it.

A seguire le farmacie aperte (di turno/appoggio) in provincia di Modena il giorno di Capodanno:

DISTRETTO DI CARPI

DELL’OSPEDALE – Via Beccaria 1/A, Carpi – 059.691182

S. ANTONIO – Via G. Di Vittorio 9, Limidi di Soliera – 059.561627

MERCADELLO – Via S. Antonio 111/113, S. Antonio in Mercadello-Novi di Carpi – 059.674071

SOLIANI – Via Roosevelt 64/66A, Cibeno di Carpi – 059.687121

DISTRETTO DI MIRANDOLA

VERONESI CECILIA – Via Fulvia 84, 88, Mirandola- 0535.21058

SAN CAMILLO DE LELLIS – Piazza Caduti per Libertà, 2, Massa Finalese – 0535.99150

PONTEMOTTA – VIA Cavour, 287, Motta sulla Secchia – 0535.58299

POPOLARE – Via Pace 41, Concordia sulla Secchia – 0535.55106

PUVIANI – Via N. Sauro 9 Finale Emilia – 0535.91057

BERTELLI GIANLUIGI – Via Degli Estensi 187, San Felice sul Panaro – 0535.84170

DISTRETTO DI MODENA

COMUNALE DEL POZZO – Via Emilia Est 416, Modena – 059.360091

S. AGOSTINO – Piazzale Erri 18, Modena – 059.216297

S. ANTONIO – Viale Giuseppe Verdi 161, Modena – 059.212939

SAN FAUSTINO – Via Giardini 236, Modena – 059.351157

MONTEGRAPPA – Via C. Costa 60, Modena – 059.331366

DISTRETTO DI SASSUOLO

MADONNA DELLA NEVE – Via Battezzate, 18, Corlo di Formigine – 059.572701

PONTENUOVO – Via SS. Consolata, 30, Sassuolo – 0536.872258

ARTEMISIA SNC – Via Giardini, 446/B, Casinalbo – 059.510207

NUOVA – Via Giardini Sud, 128/A-130/A, Formigine – 059.552153

DISTRETTO DI PAVULLO

CASINI – Via Giardini 221, Lama Mocogno – 0536.44033

DI MONTECRETO – Via Roma 88, Montecreto – 0536.63751

FRANCHINI – Via Roma 65, Pievepelago – 0536.71332

GIARDINI – Via Giardini Sud 41, Pavullo – 0536.324710

SANT’ANNA – Corso Roma 11, Polinago – 0536.47032

VENTURELLI – Via Giardini Nord, 41 Serramazzoni – 0536.950411

DISTRETTO DI VIGNOLA

BRODANO – Via Giuseppe Mazzini 8, Vignola – 059.771134

MARTINELLI RITA – Via Michelangelo 836, Guiglia – 059.792360

SAN MICHELE – Via Vandelli 16/A, Montale Rangone – 059.530126

DISTRETTO DI CASTELFRANCO

GULMANELLI, Corso Martiri 224, Castelfranco Emilia – 059.926128

TAROZZI – Via Ravarino – Carpi, 76, Bomporto – 059.909169