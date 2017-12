Farmacie aperte il 1 gennaio nel Distretto di Sassuolo

» Sanità - Sassuolo

Saranno 4 le farmacie aperte anche il giorno di Capodanno nel distretto di Sassuolo e alle quali i cittadini in caso di necessità potranno rivolgersi per ricevere un farmaco, o anche un semplice prezioso consiglio.

“La rete capillare delle farmacie territoriali è il presidio sanitario più accessibile e frequentato dai cittadini e rappresenta un punto di riferimento dove trovare sempre un professionista pronto a dare consigli scrupolosi e assistenza qualificata – sottolinea Silvana Casale, presidente di Federfarma Modena – Proprio durante le festività è bene ricordare quanto sia importante il servizio della “guardia farmaceutica” per assicurare l’accesso costante ai farmaci e avere risposte immediate a tutti quei bisogni legati alla salute che non vanno mai in vacanza. I cosiddetti ‘turni’, infatti, servono a garantire il diritto di accesso al servizio farmaceutico, in qualunque ora del giorno e della notte per tutto l’anno. Un servizio di alta qualità, insostituibile soprattutto nei piccoli centri abitati o nelle zone periferiche”.

DISTRETTO DI SASSUOLO

MADONNA DELLA NEVE – Via Battezzate, 18, Corlo di Formigine – 059.572701

PONTENUOVO – Via SS. Consolata, 30, Sassuolo – 0536.872258

ARTEMISIA SNC – Via Giardini, 446/B, Casinalbo – 059.510207

NUOVA – Via Giardini Sud, 128/A-130/A, Formigine – 059.552153