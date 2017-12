Reggio Emilia: Carabinieri, nel 2017 calano reati e aumentano arresti

» Cronaca - Reggio Emilia

Il 2017 è stato un anno d’intenso lavoro per i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia il cui impegno nelle molteplici attività istituzionali si e’ concretizzato attraverso:

450 servizi di perlustrazione, che hanno visto l’impiego complessivo di 38.900 Carabinieri;

Identificate 138.927 persone e controllati 102.125 veicoli, che, nella fase repressiva, hanno prodotto:

393 arresti per vari delitti ( 336 nel 2016);

persone per molteplici reati ( nel 2016); 038 i reati scoperti (2.535 nel 2016) con l’identificazione dei responsabili (tra cui 2 omicidi, 34 rapine, 596 furti, 373 truffe e frodi informatiche, 118 reati di spaccio di stupefacenti, 11 estorsioni, 22 violenze sessuali);

Oltre all’attività preventiva e repressiva, i Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia sono stati impegnati in numerose attività di soccorso: 209 interventi per richieste di soccorso – molte delle quali risolutive per salvare vite umane – con l’impiego complessivo di oltre 400 militari.

Intensa anche l’attività finalizzata a garantire la sicurezza nella circolazione sulle strade, con l’intervento in oltre 325 sinistri stradali. In tale ambito, risultano:

195 le persone denunciate all’A.G. (in prevalenza per guida sotto in stato d’ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti);

Decisa anche l’azione di contrasto al commercio abusivo ed alla contraffazione dei marchi industriali: decine le denunce operate che hanno portato, durante l’anno, anche al sequestro di migliaia di prodotti contraffatti (CD musicali, DVD, cd per Play Station, occhiali, orologi, generatori elettrici di corrente, borsette, scarpe e capi d’abbigliamento di prestigiose griffe).

Incessante e rilevante l’impegno rivolto a contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, come documentato dai sottonotati dati di sintesi:

ATTIVITA’ ANTIDROGA 2017 Reati consumati 124 Reati scoperti 118 Persone arrestate 75 (di cui 42 stranieri) Persone denunciate 84 (di cui 42 stranieri) Assuntori segnalati 187 (di cui 52 stranieri) Hashish sequestrato 40 Kg. Marijuana sequestrata 105 Kg. Cocaina sequestrata 500 gr. Eroina sequestrata 400 gr. Piante marijuana sequestrate 177

L’elemento di “novità” del 2017, documentato dalle indagini antidroga concluse dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, è certamente la “scesa in campo” della malavita cinese nel peculiare traffico di eroina, soprattutto nel capoluogo reggiano. Al riguardo, tra le principali operazioni antidroga, rileva quella conclusa nell’agosto 2017 quando i Carabinieri del capoluogo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato – in una delle più remunerative piazze di spaccio della città notoriamente gestite da pusher nordafricani e nigeriani – anche un cittadino cinese trovato in possesso di oltre 100 dosi di eroina thailandese.

Dall’inizio dell’anno, al 112 del Comando Provinciale di Reggio Emilia sono pervenute oltre 265.000 richieste telefoniche, circa 720 al giorno. Di queste, oltre 1.800 gli interventi per i cosiddetti privati dissidi (circa 5 al giorno), l’85% dei quali ha riguardato liti in famiglia.

Un fenomeno in crescita quello delle litigiosità che nel corso del 2017 ha visto i Carabinieri operare numerosi arresti e denunce. In particolare:

20 persone arrestate per atti persecutori;

Di seguito, in estrema sintesi ed in ordine cronologico, i principali fatti delittuosi del 2017 che hanno visto l’intervento risolutivo dei comandi dell’Arma della provincia reggiana:

il 12 gennaio 2017 , i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia unitamente ai colleghi della Compagnia di Gioia Tauro, hanno tratto in arresto, marito e moglie, rispettivamente cognato e sorella della vittima, ritenuti responsabili, a titolo di concorso, dell’omicidio a colpi d’arma da fuoco di SCARFONE Antonio, avvenuto il 14 agosto 2016 in Via Giovanni Papa XXIII di Rosarno. Nel medesimo contesto, in Calabria ed in Emilia-Romagna, sono state eseguite anche alcune perquisizioni domiciliari volte alla ricerca di ulteriori elementi probatori al già grave quadro indiziario ricostruito sinora nel corso delle indagini. L’attività di inizio anno giungeva all’esito di una complessa attività d’indagine che aveva consentito di procedere già il 19 agosto 2016 al fermo di indiziato di delitto nei confronti del fratello e del nipote della vittima, ritenuti essere i principali autori dell’omicidio.

Un anno, quello che si appresta a concludersi, contrassegnato anche dall’ignobile e vile condotta di taluni malviventi dediti alle truffe agli anziani. Al riguardo, grazie all’incessante campagna informativa di sensibilizzazione portata avanti nel 2017 dai Carabinieri di tutta la provincia di Reggio Emilia (sensibilizzazioni durante le messe, incontri promossi dai Carabinieri con gli anziani dei vari paesi, spot televisivi ed articoli stampa, ecc…) ed ai reiterati inviti a diffidare degli estranei, chiamando immediatamente il 112, possono essere considerati molto soddisfacenti i risultati ottenuti (netta diminuzione dei casi ed oltre una cinquantina quelle sventate). Nel senso, è stata determinante anche l’iniziativa adottata dal Comandante Provinciale, Colonnello Antonino BUDA. In accordo con il vescovo della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, Monsignor Massimo CAMISASCA, è stato deciso l’avvio di un’ulteriore, intensa e capillare attività di prevenzione finalizzata a far giungere le preziose informazioni nelle case dei più deboli. Tutti i Sacerdoti in forza alla diocesi reggiana, d’intesa con i Comandanti delle Stazioni Carabinieri della Provincia, hanno diramato il messaggio di allerta a tutti gli anziani affinché l’informazione preventiva giungesse in tutte le case. L’omelia, ad esempio, è stata l’occasione per allertare i fedeli sui rischi che si corrono ad aprire la porta a sconosciuti che cercano di carpire la fiducia degli anziani per spogliarli dei loro pochi averi. Arma e Chiesa, quindi, in campo contro i “vigliacchi” che non esitano a esercitare vere e proprie aggressioni psicologiche nei confronti dei più deboli, pur di sottrarre loro i pochi risparmi di una vita, spesso condotta in solitudine. Si è in sintesi “costruito” un fronte preventivo – senza precedenti – per cercare di arginare questo spregevole reato, ferme restando le attività investigative che hanno già permesso di acquisire inequivocabili elementi di responsabilità penali, attualmente all’esame dell’A.G. reggiana.

Nel corso del 2017, innumerevoli anche gli inseguimenti operati dai carabinieri nei confronti di malviventi sorpresi a rubare: ingente la refurtiva recuperata, il cui valore stimato è di oltre 1.000.000 di euro, sottratta alla malavita e restituita ai derubati. Attività preventiva agevolata dai “nuovi strumenti” fortemente voluti dall’Arma, in virtù del principio della sicurezza partecipata, quali il cd. protocollo di vicinato e le telecamere intelligenti dei presidi comunali, veri punto forza del contrasto preventivo alla criminalità predatoria.

Un 2017 significativo e di intenso lavoro, per i carabinieri reggiani, “impreziosito” dall’accorpamento dei Carabinieri Forestali che, oltre a garantire maggiore capillarità sul territorio, hanno aumentato le competenze e le specificità nella tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nella sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare“.

Il 2017 ha visto anche il rinnovo e l’arricchimento della compagine Arma, con l’assegnazione di 4 nuovi ufficiali tra i quali, per la prima volta nel reggiano, anche di 2 donne: il Tenente Colonnello Sandra DI DOMENICO, Comandante del Gruppo Forestale Carabinieri di Reggio Emilia, il Capitano Luigi SCALINGI, assegnato al comando della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia, il Capitano GHISILIERI José Comandante della Compagnia di Castelnovo Monti e il Tenente Alessia DI ROCCO, chiamata a svolgere azione di comando e di coordinamento nell’ambito del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia.