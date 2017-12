Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 1 gennaio

» Meteo

Nuvoloso al mattino con piogge diffuse a carattere debole, localmente moderato sul settore occidentale. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni con attenuazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Dalla sera, nuovo aumento della nuvolosità con deboli piogge in appennino. Quota neve intorno a 1500 metri. Temperature: minime in aumento con valori tra 2 e 5 gradi, massime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 5 e 11 gradi. Venti: deboli-moderati da nord-ovest con rinforzi sul mare. Mare: poco mosso sotto costa, da mosso a molto mosso al largo.

(Arpae)