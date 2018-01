Al Policlinico di Modena il primo vagito, 13 minuti dopo mezzanotte

» Modena

Il primo nato in provincia di Modena, nel 2018, è il piccolo Marco di Castelfranco Emilia, pesa 3.140 grammi ed è venuto alla luce 13 minuti dopo la mezzanotte al Policlinico di Modena. Per i genitori, Domenico e Antonella, si tratta del primo figlio.

Secondo nato della provincia è Andrea, 3.480 grammi, venuto alla luce con un parto cesareo in ospedale a Sassuolo, alle ore 3.30 del primo giorno dell’anno da mamma Loredana e papà Cristian. Nessun nuovo nato, per ora, negli altri punti nascita presenti in provincia.

Ultimi nati del 2017 in provincia

L’ultimo neonato della provincia è una bambina, Agata, nata alle ore 23.10 del 31 dicembre a Mirandola. Pesa 3.180 grammi ed è figlia di Elena e Filippo. Al Policlinico di Modena l’ultimo nato dell’anno appena concluso è Antonio nato alle ore 19.47 del 31 dicembre. Pesa 3.370 grammi. Ultimo nato a Carpi è Alessandro, di 3.310 grammi, nato da Paola e Leonardo alle 11.48 del 31 dicembre e residente a Castelvetro di Modena. A Sassuolo l’ultimo nato è Ergis (maschio) di 3.005 grammi da parto spontaneo il 30 dicembre da mamma Marcela e papà Paqsor di nazionalità albanese.