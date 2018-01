Bassa reggiana: lei non vuole incontrarlo, lui la minaccia di diffondere in rete un suo “video hard”

» Bassa reggiana - Cronaca - Reggio Emilia

Un rapporto di conoscenza alimentato virtualmente d’applicativo whatsApp che probabilmente è andato oltre tanto da vedere un 20enne residente nella bassa reggiana registrare una videochiamata nel corso della quale dall’altra parte, una minorenne, si è lasciata andare a gesti di autoerotismo. Una registrazione quella del video che poi il 20enne ha usato per fare pressioni sulla minore chiedendo di incontrarlo altrimenti avrebbe diffuso in rete il video. Una minaccia che fortunatamente non si è concretizzata grazie all’intervento dei carabinieri della stazione di Guastalla a cui la vittima, accompagnata dai genitori, ha denunciato quanto le stava capitando. Bloccare il contatto non è bastato lui ha continuato a contattare la ragazza insistendo nella sua richiesta. Per far intendere i suoi propositi a inviato il video a due contatti in comune con la minorenne che a questo punto ha raccontato tutto ai genitori che hanno attivato i carabinieri della stazione di Guastalla. Con l’accusa di atti sessuali con minorenne e pedopornografia minorile i carabinieri della stazione di Guastalla hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Reggio Emilia un 20enne residente nella Bassa reggiana che, probabilmente, ricercava qualcosa di piu’ di una semplice conoscenza virtuale.

