» Meteo

Attenuazione della nuvolosità sulla Romagna con piogge in esaurimento già nel corso della mattina; cielo sereno dal pomeriggio. Temperature: minime in diminuzione tra 0 e 4 gradi. Massime in aumento tra 9 e 12 gradi. Venti: deboli-moderati nord occidentali con rinforzi sul mare. Mare: poco mosso sotto costa, da mosso a molto mosso al largo con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)