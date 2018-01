Abusivismo commerciale a Bologna, il sequestro di Capodanno dei vigili

» Bologna - Cronaca

Cuffie, borse, sciarpe, giubbotti: tutti con marchi contraffatti ed esposti in via Indipendenza da venditori abusivi. Ieri, nel giorno di Capodanno, i vigili in borghese del reparto di Polizia Commerciale sono intervenuti in via Indipendenza dove alcuni venditori abusivi esponevano la loro merce. Appena gli agenti si sono qualificati, gli abusivi sono scappati abbandonando la merce anche lungo via Indipendenza. I vigili hanno recuperato tutto ed è scattato il sequestro penale per 135 pezzi: 81 cuffie, 25 borse, una sciarpa, 2 portafogli e 26 giacche.