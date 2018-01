Controlli ai rivenditori reggiani di artifici pirotecnici

» Cronaca - Reggio Emilia

In relazione ai festeggiamenti del Capodanno, dal 9 al 30 dicembre scorsi la divisione di Polizia amministrativa e sociale della Questura, su input operativo del questore dott. Sbordone, ha svolto un’importante campagna di controlli intensivi rivolta alle rivendite di artifici pirotecnici, armerie, sale slot e vlt, bar, tabaccherie, empori e bazar di origine cinese e compro oro.I servizi svolti dal personale Pasi (Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione) hanno permesso di verificare in modo capillare le attività degli esercizi pubblici soggetti a controlli.65 le persone controllate di cui 14 di origine straniera; 9 armerie controllate; 9 bazar cinesi controllati; 3- sale slot / vlt controllate;10 bar controllati; 4 attività di compro oro; 8 attività di vario genere controllate (negozi di articoli soft air- articoli pesca e tabaccherie).I controlli hanno permesso di accertare l’assenza sul mercato reggiano di fuochi pirotecnici non autorizzati. I sopralluoghi, estesi anche ai bazar ed empori cinesi, hanno accertato la presenza di solo materiale pirotecnico autorizzato e di libera vendita. Anche le attività nei compro oro hanno evidenziato la presenza di solo materiale di lecita provenienza.I controlli proseguiranno anche nel prossimo futuro con lo scopo di mantenere inalterata l’attenzione della questura nei confronti di questa delicata articolazione di esercizi soggetti a licenza di polizia.