Il 3 e 4 gennaio, al Teatro EuropAuditorium, la Compagnia della Rancia con “Grease”

20 anni e non sentirli, per la nuova edizione – tutta nuova, luminosissima, a tratti abbagliante – del musical Grease della Compagnia della Rancia, una festa travolgente che dal 1997 accende i teatri italiani, che torna a Bologna, al Teatro EuropAuditorium, il 3 e il 4 gennaio (ore 21).

Un fenomeno che si conferma a ogni replica – più di 1.600, per oltre 1.700.000 spettatori – di questo spettacolo cult, firmato da Saverio Marconi, che ha dato il via alla musical-mania, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume pop. Per questa edizione speciale è Guglielmo Scilla, conosciuto sul web anche come Willwoosh, che, dal successo della rete, ha collezionato importanti esperienze in TV, radio e cinema, ad interpretare il protagonista del musical Danny Zuko, il leader dei T-Birds. Al fianco di Guglielmo Scilla, Lucia Blanco veste i panni di Sandy, la ragazza acqua e sapone che arrivata a Rydell, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma in un’irresistibile bomba sexy. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie (Riccardo Sinisi), la ribelle e spigolosa Rizzo (Eleonora Lombardo), i T-Birds, le Pink Ladies e gli studenti della più celebre high school. Sarà Nick Casciaro, dopo le esperienze musicali a “Italia’s Got Talent” e “Amici”, a interpretare il doppio ruolo di Vince Fontaine e Teen Angel. Franco Travaglio firma le liriche italiane dello spettacolo insieme a Michele Renzullo. Il regista Saverio Marconi, pur conservando tutti gli ingredienti che hanno reso Grease un successo senza tempo, per questa edizione speciale propone una nuova lettura di alcuni momenti, coadiuvato dalle coreografie di Gillian Bruce e da Mauro Simone, regista associato. Tra cast, team creativo, tecnico e organizzativo un totale di oltre 60 persone è impegnato in questa produzione.

