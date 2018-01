L’Epifania all’Orologio si festeggia con “L’invenzione senza futuro. Viaggio nel cinema in 60 minuti”

» Reggio Emilia - Teatro

Un romantico omaggio al cinema, un favoloso e suggestivo viaggio all’interno di immagini e suoni accompagnerà la fine delle feste per il tradizionale appuntamento con lo spettacolo nel giorno dell’epifania al Teatro Piccolo Orologio. “L’invenzione senza futuro. Viaggio nel cinema in 60 minuti” accompagnerà grandi e piccini all’interno del magico mondo fatto di romantiche visioni e folli invenzioni dei Fratelli Lumiere, visionari inventori del cinematografo. Lo spettacolo andrà in scena in doppia replica, alle ore 16:00 e alle 21:00, e sarà arricchito da un laboratorio dedicato a bambini e bambine dopo la replica delle 16:00.

“L’invenzione senza futuro. Viaggio nel cinema in 60 minuti” segna il sodalizio artistico tra la formazione genovese Compagnia DeiDemoni e la realtà torinese Tedacà, e vedrà in scena Federico Giani, Mauro Parrinello e Celeste Gugliandolo. Ha vinto il premio di produzione dell’E45 Napoli Fringe Festival, dove ha debuttato nel giugno 2015 e da allora è stato rappresentato in tutta Italia e recentemente all’Italian Theatre Festival di New York “In Scena!”.

Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30.