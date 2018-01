“On the road. Via Emilia 187 a.C.-2017”: le visite guidate della prima settimana di gennaio

» Mostre - Reggio Emilia

Proseguono le visite guidate promosse dai Musei civici alla scoperta della mostra “On the road. Via Emilia 187 a.C.-2017” (Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1, fino al 1° luglio 2018). Gli appuntamenti, che a oggi hanno riscontrato un ottimo successo di pubblico, uniscono la fascinazione dello storytelling di fantasia ai dati scientifici dei reperti archeologici, all’interno dell’innovativo allestimento museografico curato dall’architetto Italo Rota, e sono curate da giovani archeologi che accompagneranno tutti coloro che vorranno ascoltare le storie degli antichi reggiani nella mostra, che più di ogni altra, esemplifica il significato storico, culturale, identitario della grande via Aemilia.

Le visite guidate di questa settimana alla mostra sono previste nei giorni 2, 3, 4, 5 e 7 gennaio 2018, alle ore 17.

Fino al 7 gennaio 2018, in occasione delle festività, la mostra sarà visitabile tutti i giorni, oltre i normali orari di apertura, dalle 10 alle 19.

Info: 0522 456477 Musei Civici – uffici, via Palazzolo, 2 (da lun a ven: 9 – 13 / mar, gio: 14 -17) 0522 456816 Palazzo dei Musei, via Spallanzani, 1 – musei@municipio.re.it