Reggio Emilia: servizi straordinari di controllo in occasione delle festività

» Cronaca - Reggio Emilia

A partire dal 19 dicembre dcorso e sino al 31 dicembre, su indicazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e a supporto delle consolidate attività di controllo del territorio, sono stati svolti servizi straordinari a cui hanno partecipato tutte le articolazioni della Polizia di Stato presenti sul territorio – Questura- Polizia Stradale –Polizia Ferroviaria-, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.I servizi svolti hanno intensificato il controllo degli obiettivi religiosi, economici, finanziari, previdenziali e del lavoro nonché di obiettivi istituzionali, di Governo, delle sedi di partiti e movimenti politici, delle strutture giudiziarie e penitenziarie, inclusi tutti gli altri obiettivi d’interesse, quali le strutture dell’informazione e della comunicazione, le strutture dell’erogazione dei servizi di pubblica utilità, gli uffici turistici, commerciali ed industriali.Inoltre in relazione ai notevoli afflussi di denaro ed alle maggiori giacenze di liquidità, la massima attenzione è stata rivolta agli istituti bancari, agli uffici postali, ai centri commerciali, nonché a tutti gli agli altri esercizi a rischio, quali tabaccherie, farmacie, distributori di carburante e gioiellerie, con particolare riguardo agli orari di chiusura dalle 18.00/21.00.Ai servizi sopra descritti hanno partecipato: 17 pattuglie della polizia di stato (questura- stradale- postale-polfer); 11 pattuglie dell’arma dei carabinieri; 04 pattuglie della guardia di finanza.Il comando della Polizia Municipale di Reggio Emilia ha partecipato ai controllo predisponendo la presenza di due pattuglie appiedate al giorno, che hanno svolto i servizi di specifica competenza in centro storico.Si riportano i risultati raggiunti: 150 le persone controllate di cui 83 di origine straniera: 5 persone non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazione sono state accompagnati in Questura; 10 gli esercizi commerciali controllati.I controlli proseguiranno fino al 7 gennaio prossimo.