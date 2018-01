Torna la Befana in Teatro al Bismantova: il 6 gennaio per grandi e bambini

» Appennino Reggiano

Si rinnova la tradizione ormai davvero molto attesa da bambini e famiglie di Castelnovo e non solo, con La Befana in Teatro, al Teatro Bismantova nel pomeriggio dell’Epifania.

Sabato, 6 gennaio, alle ore 17 Francesca Grisenti (voce e danza) e Nicholas Forzani (fisarmonica) proporranno “I Musicanti di Brema”, narrazione in musica tratta dalla notissima fiaba dei fratelli Grimm. Una storia semplice di collaborazione ed amicizia: la storia di quattro animali sgangherati che nessuno vuole più, che per caso si incontrano e che per caso decidono si intraprendere insieme un viaggio. Insieme verso Brema, per rincorrere il loro sogno: diventare musicisti. E poco importa se nella storia l’unico concerto che faranno sarà quello delle loro voci stonate. Perché l’unione fa comunque la forza, ed insieme si possono sconfiggere anche i più cattivi dei cattivi, e le più brutte paure.

Al termine della rappresentazione, la Befana consegnerà a tutti i bambini presenti la tradizionale calza piena di dolciumi.

Ingresso libero per tutti i bambini; 3 euro per gli adulti. Per informazioni: Teatro Bismantova, tel. 0522 611876, mail info@teatrobismantova.it, www.teatrobismantova.it.