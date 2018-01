Visita del Prefetto alla Sala Operativa della Questura per gli auguri del nuovo anno

» Modena

Nella mattinata del primo gennaio il Prefetto Paba, accompagnato dal Questore Santarelli e dal Sindaco Muzzarelli, ha fatto visita agli operatori di polizia in servizio presso la Sala Operativa della Questura.

La visita è stata circostanza per rinnovare gli auguri di buon anno e complimentarsi per il lavoro svolto dai poliziotti modenesi al fine di garantire alla cittadinanza una tranquilla giornata di festa.

Il Prefetto, sempre nel corso della mattinata, ha visitato le altre Sale Operative del capoluogo.

Nella notte di capodanno, sottolinea il Questore, tutti i dispositivi messi in campo hanno garantito la regolarità delle manifestazioni in piazza e non si sono manifestate criticità particolari.