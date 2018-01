XXVII anniversario dell’eccidio del Pilastro, giovedì la commemorazione

» Bologna

Giovedì 4 gennaio, la vicesindaco Marilena Pillati parteciperà in rappresentanza dell’Amministrazione alla commemorazione del XXVII anniversario dell’eccidio del Pilastro, nel quale morirono i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini.

Alle 9.30, nella chiesa di Santa Caterina da Bologna in via Campana 2, si svolgerà la Messa in suffragio delle vittime. Alle 10.30, in via Casini, si terrà la cerimonia di deposizione delle corone al monumento in memoria delle vittime. Sarà presente il Civico Gonfalone. Il consigliere delegato Marco Monesi rappresenterà la Città metropolitana alla cerimonia di commemorazione. Sarà presente il Gonfalone della Città metropolitana.