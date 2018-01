All’Ippodromo Arcoveggio la Befana arriva a Cavallo…anzi in Sulky !

» Bologna

Sabato 6 gennaio all’Ippodromo Arcoveggio di Bologna i bambini potranno festeggiare la Befana in compagnia dei cavalli. Dalle 15 in poi, durante il prestigioso pomeriggio di corse, quello del Gran Premio della Vittoria, tutti i bambini intervenuti potranno avere in dono la calza della Befana con dolci e regalini*

Grandi e piccini sono invitati ad accogliere la Befana al suo arrivo in pista, a cavallo…anzi in sulky, cioè sulla tipica “carrozzella” del trotto (previsto al termine della prima corsa, verso le ore 15.05), guidata da un esperto driver dell’Arcoveggio.

Nel corso del pomeriggio di festa ancora tante attrazioni per tutta la famiglia: le animazioni si svolgeranno soprattutto nella palestra adiacente all’Ippodromo, luogo caldo ed accogliente, e nelle salette dedicate, poi nel parco giochi e nel parterre.

Spettacolo con “La Banda di Sbarabang”, poi Truccabimbi, palloncini, laboratori creativi e giochi con Solo Eventi. Divertenti prove di Minibasket con istruttori esperti e qualificati della Salus Pallacanestro.

L’ Hippo-Tram – il trenino dell’Ippodromo – sarà a disposizione (stagione permettendo) per fare un giretto fino alle scuderie dei cavalli da corsa, con un “biglietto” simbolico come contributo ai volontari dell’Associazione Amici di Luca, mentre chi vorrà potrà divertirsi all’aperto nel parco giochi, oltre ad ammirare i cavalli che corrono nella pista, in programma 8 corse: le gare principali saranno dedicate in primis alla Casa dei Risvegli-Luca De Nigris (l’ippodromo bolognese partecipa alle “Befane 2018-Solidarietà con gli Amici di Luca”).

In omaggio ai bambini presenti il bellissimo poster-calendario di Cavallo Magazine, altre sorprese e soprattutto, in palio ad estrazione gratuita, un abbonamento omaggio a Cavallo Magazine.

Per i bambini e le signore l’ingresso è gratuito. Per gli altri € 3

(* fino ad esaurimento)

Ippodromo Arcoveggio Bologna, Ingressi: Via Corticella, 102 e Via Arcoveggio, 37