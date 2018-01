Domenica al Teatro Asioli di Correggio ‘Racconto alla rovescia’, recente creazione di Claudio Milani

» Reggio Emilia - Teatro

Domenica 7 gennaio (ore 17) al Teatro Asioli di Correggio prende il via la rassegna per bambini e famiglie “A teatro con i grandi” con ‘Racconto alla rovescia’, la più recente creazione di Claudio Milani, uno tra i più applauditi autori e interpreti del teatro per ragazzi nazionale.

Racconto alla Rovescia è uno spettacolo – una favola – di narrazione diviso in sei grandi capitoli corrispondenti a sei immagini sceniche differenti. I personaggi della storia sono Arturo, che è molto curioso, e La Morte, che è la regina dei conti alla rovescia. Nel giorno del suo compleanno Arturo schiaccia i piedi alla Morte. La Morte passava di lì perché aveva perso la sua farfalla. Ogni mattina, infatti, la Morte si mette una farfalla tra i capelli e la sera la farfalla vola via. La Morte regala ad Arturo sei pacchetti. Ogni pacchetto contiene una sorpresa e corrisponde a un quadro dello spettacolo: la nascita, la scelta, la diversità, io e tu, la meraviglia e l’arcobaleno, perché quando la Morte si toglie il mantello nero fa nascere tutti i colori delle farfalle che ogni giorno le volano attorno.