Pinocchio per la regia di Antonio Latella all’Arena del Sole di Bologna

» Bologna - Teatro

Dal 5 al 7 gennaio, l’indiscusso talento di Antonio Latella si confronta all’Arena del Sole di Bologna con Pinocchio, la celebre fiaba di Carlo Collodi. Con la sua riflessione drammaturgica, il neodirettore della Biennale Teatro di Venezia intende scuotere dal sonno il burattino rimasto sopito in ognuno di noi.

Insieme a Federico Bellini e Linda Dalisi, con i quali condivide il lavoro di scrittura, Latella si pone davanti al burattino di legno privo di qualsiasi convinzione pregressa e lo immerge in un mondo di persone adulte che non solo non gli danno risposte ma anzi gli raccontano menzogne. Sotto la lente d’ingrandimento, il costante conflitto con la figura paterna con la quale si cerca di instaurare un rapporto inesistente.

***

Arena del Sole, Via Indipendenza 44, Bologna – Sala Leo de Berardinis – dal 5 al 7 gennaio: venerdì ore 21, sabato ore 19.30 , domenica ore 16.

Biglietteria Arena del Sole: dal martedì al sabato ore 11-14 e 16.30-19 – 051.2910910. Biglietteria telefonica: 051.656.83.99 dal martedì al sabato ore 10-13. biglietteria@arenadelsole.it