A Casalgrande domenica la Sagra di Sant’Antonio

» Casalgrande

Domenica 7 gennaio a Casalgrande, torna la tradizionale Sagra di Sant’Antonio, quest’anno giunta alla sua 7.ma edizione organizzata dalla proloco di Casalgrande con il patrocinio del comune di Casalgrande.Norcini provenienti da tutta la provincia si sfideranno a suon di paioli per il cicciolo migliore. Dalle 9:30 si accenderanno i fuochi e avrà inizio la cottura che durerà fino a pomeriggio. Inoltre avremo il “PAIOLO PIU’ BELLO DEL MONDO “ premiato a Campagnola per il “CICCIOLO D’ORO”.Un programma ricco quello che ci sarà a Casalgrande a partire dalle 9:00 con l’apertura dei mercatini gastronomici, dell’ hobbistica e dell’ artigiano artistico . Ci sarà una mostra dei trattori d’epoca in collaborazione con il Consorzio Agrario dell’Emilia-Alle 10:00 animazione con il duo “LOLLO & GIUSE” e alle 15:00 l’Associazione Culturale “ARIA ED CA’ NOSTRA” si esibirà in interventi si musica dialettale, mentre per tutta la giornata vedremo Duelli di scherma medievale e danza Antiche con la Compagnia “Falchi del Secchia”.Dalle 14:30 ci sarà la benedizione degli animali e dei mezzi agricoli, mentre per i più piccoli si potranno divertire con il giro sugli asinelli.A metà pomeriggio, appena consegnate le forme dei ciccioli al Comitato Giuria per la valutazione e la premiazione del “miglior cicciolo”, altresì ci sarà la premiazione del vincitore del “Fotogiro” a cura del Gruppo Fotografico “Il Torrione”.La novità di quest’anno, presso la sala espositiva, sarà il convegno organizzato in collaborazione con la compagnia della spergola e la proloco di Scandiano dal titolo “SPERGOLA: STORIA E GUSTO”, a seguire degustazione del vino spergola, di prodotti lattiero caseari e di eccellente aceto balsamico.Saranno presenti i maggiori esperti di questo pregiato vino, con la moderatrice Paola Trinelli che aprirà il convegno, il Dott. David Panciroli che parlerà delle caratteristiche del vitigno Spergola “storia ieri & oggi”, il sommelier AIS Romeo Catellani che ci disquisirà sugli abbinamenti a tavola del vino Spergola, presentazione dello staff de “La Compagnia della Spergola”, e concluderà il convegno l’On. Antonella Incerti. Un cartello ricco di eventi per consentire ancora una volta di vivere il territorio casalgrandese.