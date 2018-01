Da Napoli a Sassuolo per un autografo di Berardi

» Sassuolo

La passione per il calcio e Domenico Berardi non hanno limiti. Al termine dell’allenamento pomeridiano, il quasi diciottenne Antonio Ramaglia ha atteso il suo idolo davanti ai cancelli dello stadio Ricci per farsi firmare la maglia, comprata poco prima in un negozio cittadino.

Antonio è arrivato a Sassuolo, direttamente dalla provincia napoletana di San Giorgio a Cremano insieme al papà Mimmo, alla mamma Carla e ai due fratelli Luca e Mattia per incontrare l’attaccante neroverde, che si è prestato volentieri alle foto di rito.