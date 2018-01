Dal 16 gennaio aperte le iscrizioni alla scuola d’infanzia Farri di Casalgrande

» Casalgrande - Scuola

Un servizio di qualità per i bambini e le bambine dai tre ai sei anni: da martedì 16 gennaio (e fino al 6 febbraio) saranno aperte le iscrizioni alla scuola d’infanzia Farri di via Pasolini, per l’anno scolastico 2018 – 2019.

La domanda va compilata esclusivamente online collegandosi al sito internet del comune di Casalgrande: in particolare, tutte le istruzioni e le informazioni relative al servizio e alle rette si trovano nella sezione ‘Iscrizioni on line’, in alto nella home page del sito. L’utente in difficoltà con la compilazione può chiedere assistenza all’ufficio scuola del comune tramite appuntamento, chiamando allo 0522 – 998571 / 517 / 544. La domanda può essere presentata sia per i bambini residenti che per i non residenti.

Per consentire alle famiglie di conoscere meglio il servizio, verrà organizzato un Open Day: il 24 gennaio alle ore 17 sarà possibile visitare gli ambienti e incontrare il personale della scuola Farri presso, la sede di via Pasolini 6.

“L’offerta formativa della scuola d’infanzia si caratterizza per un orientamento alla qualità che continua a contraddistinguerci – spiega l’assessore all’educazione Milena Beneventi -. Stiamo puntando su diversi aspetti, che vanno dalla lingua inglese all’educazione all’aria aperta, facendo vivere ai bambini i luoghi istituzionali e i parchi del territorio. Il tutto cercando la collaborazione delle famiglie: il patto educativo tra genitori e insegnanti è fondamentale. Alcune esperienze, come quella dell’educativa all’aria aperta, sono già oggetto di uno scambio di esperienze fuori dai confini locali: alcune insegnanti svedesi sono state ospiti a Casalgrande (e in futuro la visita potrà essere ricambiata) per condividere il nostro percorso. Tutto questo è avvenuto a ridosso di un momento molto significativo come quello delle feste di Natale in piazza, dove bambini, genitori, cittadini e associazioni hanno condiviso lo spirito delle Feste negli spazi aperti del capoluogo e delle frazioni”.