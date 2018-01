» Cronaca - Sassuolo

Il sole del primo pomeriggio che abbaglia, la macchina che sbatte. E’ successo nel primo pomeriggio in via Montanara, dove la conducente di una monovolume, tradita dal riflesso sul parabrezza, ha perso il controllo dell’auto rimediando un forte spavento e diffuse contusioni riscontratele al pronto soccorso cittadino. Sul posto, per i rilievi di legge, una pattuglia della Polizia Municipale.