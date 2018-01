Minicar in avaria in via Emilia Ospizio a Reggio. Il mezzo non veniva revisionato da 10 anni

» Cronaca - Reggio Emilia

Guidava una minicar col motore in avaria, in via Emilia Ospizio intorno alle 12.30 di ieri, e gli agenti della Polizia municipale, che avevano prestato soccorso, lo hanno trovato con la patente sospesa da mesi e il mezzo non revisionato da oltre 10 anni. Il conducente, 38enne reggiano, è stato sanzionato per entrambe le violazioni e rischia ora la revoca definitiva della patente.

Tutto è cominciato con una fumata nera e densa dalla marmitta, il motore a singhiozzo, la marcia stentata e un evidente intralcio del mezzo alla circolazione: elementi che avevano indotto gli agenti a intervenire per sbrogliare la situazione e, se necessario, dare una mano al conducente.

Ad alcune domande, però, il 38enne rispondeva con incertezza e diffidenza. Quanto è bastato alla Polizia municipale per approfondire i controlli e scoprire le rilevanti lacune.