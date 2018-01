Enigma si aggiudica il premio di The best in show, nell’ambito dell’Esposizione Internazionale Canina di Bologna

» Bologna

Coccolati, ammirati, pronti a catalizzare l’attenzione del proprio padrone, ma forse sarebbe più corretto parlare di amico a due zampe. Come c’era da aspettarsi, le vere star della prima giornata dell’Esposizione Internazionale Canina – oggi dedicata a Bologna – sono stati i cani. Oltre 200 le razze rappresentate, diversissime tra loro, tutte da ammirare, a volte, nel caso delle più rare letteralmente da scoprire.

“Siamo davvero soddisfatti per il numero e la qualità dei cani in esposizione, inoltre lo spazio che ci ha messo a disposizione la fiera è davvero adatto per questo tipo di manifestazioni” ha sottolineato il presidente del Gruppo Cinofilo di Bologna, Alessandro Evangelisti.

Il clou della giornata si è avuto nel tardo pomeriggio quando, di fronte ad un pubblico numeroso, la giuria internazionale ha designato il ‘the best in show’, vale a dire il cane più bello presente oggi in gara. Ad aggiudicarsi il titolo è stato uno splendido esemplare di Cocker Spaniel Inglese di colore nero dal nome Enigma, cresciuto a Firenze all’allevamento Francini’s.

E domani si prosegue con la seconda giornata di questo ponte dell’epifania che ha trasformato Modena nella capitale italiana del mondo cinofilo. Sarà la volta della Esposizione Internazionale di Modena. A render ancora più speciale la giornata di domani, oltre alla presenza di centinaia di cani di rara bellezza, anche la gara di Dog Dance, una delle prime competizioni ufficiali a livello nazionale che sarà possibile ammirare nel primo pomeriggio. Le coppie di “atleti” formate da cane e padrone metteranno in scena una serie di esercizi in sincronia con la musica dando vita così ad una vera e propria coreografia con esiti spettacolari. Una straordinaria prova di sintonia tra cane e padrone, una delle dimostrazioni capaci di stregare letteralmente il pubblico e che l’Ente nazionale della cinofilia italiana (Enci) ha riconosciuto come disciplina.