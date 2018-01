Modena: controlli della Polizia di Stato in diverse zone della città

» Cronaca - Modena

Si sono svolti nella serata di ieri controlli straordinari del territorio a cui hanno partecipato equipaggi della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia. L’esito dell’attività, che ha interessato tutto il territorio modenese, ha portato al controllo di 102 persone, di cui oltre la metà di nazionalità straniera ed effettuato verifiche all’interno di 2 esercizi commerciali, un negozio di articoli per fumatori e uno di ottica.

Sono stati ispezionati 46 veicoli e denunciate 3 persone, in stato di libertà: un italiano per il reato di evasione dagli arresti domiciliari e due stranieri, il primo per ricettazione e l’altro per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il Territorio Nazionale.