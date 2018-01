Nonostante la condanna continua ad abusare della figliastra

» Bologna - Cronaca

Nonostante una condanna dello scorso febbraio a sei anni e sei mesi, per aver abusato delle tre figliastre, mettendo incinta una di loro, ha continuato nelle violenze sessuali su una delle donne: la vittima lo ha denunciato e l’uomo, un 70enne residente in provincia di Bologna, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Vessazioni psicologiche e abusi risalivano fino a metà degli anni ’80, quando le donne avevano dagli 8 ai 12 anni. L’uomo aveva detto in paese di essere il nonno delle bambine, ma le indagini hanno accertato la paternità. La donna lo ha denunciato per abusi dell’ultimo anno, avvenuti quando lei, che non vive con il patrigno, andava a trovare la madre. Finora non aveva trovato il coraggio di accusarlo formalmente, diversamente da una sorella. Dopo questa nuova denuncia l’uomo è stato arrestato. Entrambe sono assistite dall’avvocato Stella Pancari: “Ringrazio i carabinieri e in particolare il comandante dell’Arma di Baricella, per l’ottimo lavoro fatto”, ha detto il legale.