Grande successo per la Chocolate Run: superati i 2400 iscritti

Quest’anno sono stati superati i 2400 iscritti alla ChocolateRUN, di cui 1455 alunni. La gara podistica, svoltasi questa mattina a Casalgrande si conferma uno degli appuntamenti sportivi podistici più importanti delle provincie di Reggio e Modena. L’intero ricavato, tra iscrizioni e sponsorizzazioni, sarà devoluto alle scuole partecipanti di Casalgrande per l’acquisto di materiale didattico. Tra queste è l’Istituto Santa Dorotea di Casalgrande alto ad aggiudicarsi il primo posto con 586 iscritti, seguita dalla Scuola Primaria di Casalgrande e dalla Primaria di Sant’Antonino.

Per il vice sindaco e assessore allo sport Marco Cassinadri “si riconferma una gara in cui la partecipazione di tutti serve a dare risposte all’idea di cittadinanza di cui abbiamo sempre più bisogno. È proprio in iniziative come questa che viene rimesso in gioco il bene comune, lanciando messaggi positivi soprattutto alle giovani generazioni che sono state le vere protagoniste. A tal proposito ringrazio coloro che si sono spesi per questa ottava edizione: il gruppo Alpini, Ema, i Volontari della Sicurezza di Sassuolo, la Pro Loco, l’Avis che ha allestito il punto ristoro per i bambini, la Polizia Municipale, l’Associazione Nazionale Carabinieri, il Team Cicli Campioli, la Virtus Casalgrande e la Podistica di Scandiano. Infine ricordo i miei storici e sempre più bravi collaboratori Alen Sassi e Roberto Rondoni e le rispettive famiglie ed amici”.

Le prime tre società sportive premiate per numero di partecipanti sono il Gruppo sportivo La Guglia di Sassuolo con oltre 90 atleti, la Podistica Scandiano con 66 atleti e la Podistica Biasola con 59.

La gara competitiva femminile sui 9 chilometri ha visto trionfare Laura Ricci (Calcestruzzi Corradini) davanti a Sara Ligabue (Atletica Castelnovo Monti), Erika Losi (Calcestruzzi Corradini) Francesca Prodi (Tricolore Sport Modena) e Vittoria Vandelli (3.30 Running Team).

Invece nella gara maschile ha vinto Andrea Bergianti (Calcestruzzi Corradini) davanti a Emanuele Piacentini (Sportinsieme Castellarano), Claudio Costi (GP La Guglia), Andrea Spadoni (MDS) e Giuseppe Marazzi (Individuale).