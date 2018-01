Complesso servizio di sicurezza in occasione delle celebrazioni del Primo Tricolore

» Attualita' - Reggio Emilia

Questa mattina alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri On. Paolo Gentiloni , del Ministro Graziano Delrio e delle massime Autorità regionali e locali si sono svolte le celebrazioni per il Primo Tricolore.

La Questura, sin dai giorni precedenti l’evento ha posto in essere tutte le iniziative necessarie affinché tutto potesse svolgersi nella piena tranquillità e senza rischi. Sono state approntate barriere mobili per la delimitazione delle vie e delle piazze oggetto della visita del Premier . Reparti speciali della Polizia di Stato e dei Carabinieri (Nucleo Artificieri antisabotaggio, Cinofili, Tiratori Scelti , Unità di Primo Intervento Antiterrorismo) sono stati impiegati per la messa in sicurezza dei Palazzi istituzionali e del Teatro Ariosto. Il citato dispositivo Antiterrorismo e di sicurezza , sebbene abbia potuto creare qualche difficoltà negli spostamenti dei cittadini, ha garantito la sicurezza dei siti e dei percorsi previsti per i movimenti della personalità e per la salvaguardia degli spettatori presenti alla Celebrazione.

Il complesso servizio di sicurezza è stato attuato con la collaborazione di tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio: Polizia di Stato – Questura, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Postale , Reparto Prevenzione Crimine , Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale.

Grazie alla collaborazione di tutte le forze in campo la visita del Premier si è svolta senza criticità.