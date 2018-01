Controllo del Vicinato: martedì a Castelfranco primo incontro del 2018

» Modena

Martedì prossimo 9 gennaio alle ore 9.30 presso la Polisportiva Arci “La Stalla” si terrà un altro incontro pubblico sul Controllo del Vicinato, il progetto di collaborazione tra cittadini, Amministrazione e Polizia Municipale per la promozione della sicurezza urbana, dedicato nell’occasione in particolare alle persone anziane e alle casalinghe, al quale parteciperanno il Sindaco Stefano Reggianini, l’Assessore alla Sicurezza Giovanni Gargano e il Comandante della Polizia Municipale Cesare Augusto Dinapoli.

Il Controllo del Vicinato è stato introdotto a partire da ottobre 2015 su tutto il territorio di Castelfranco Emilia con lo scopo di sviluppare concretamente una rete di relazioni tra i cittadini utili a prevenire fenomeni di microcriminalità e a rafforzare il senso di sicurezza. Proprio gli stessi cittadini, partecipi di un progetto di comunità coesa, diventano i primi recettori urbani con i loro occhi che osservano quotidianamente il proprio quartiere e dialogano fra loro anche grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, segnalando prontamente attività e situazioni sospette al Comando della Polizia Municipale che coordina il progetto. Ad oggi i gruppi organizzati ed attivi a Castelfranco Emilia sono circa una trentina con oltre 400 famiglie coinvolte e numerose sono state le attività risolte positivamente grazie alle segnalazioni effettuate. L’attività dei gruppi è segnalata da appositi cartelli (17 in tutto sul territorio) che hanno lo scopo di comunicare che il vicinato è attento e consapevole di ciò che avviene all’interno della propria area. Partecipare ad un gruppo di controllo del vicinato non fa correre alcun rischio, non richiede alcun atto di eroismo né alcuna attività di pattugliamento. I residenti continuano a svolgere le proprie attività, ma con una diversa consapevolezza del proprio ambiente. “Invito tutti i cittadini a collaborare a questa progettualità mettendosi, nel caso, in contatto con la Polizia Municipale – affermano l’Assessore Gargano e il Comandante della Polizia Municipale Dinapoli – Dove il programma del controllo del vicinato è attivo, sono stati ottenuti risultati evidenti e questo dimostra ancora una volta che il gioco di squadra è un arma vincente contro i malintenzionati. I molti occhi dei residenti sugli spazi pubblici e privati rappresentano un deterrente contro i furti nelle case e un disincentivo per altri comportamenti illegali. La fiducia tra vicini è poi fondamentale perché s’instauri un clima di sicurezza che sarà percepito da tutti i residenti e particolarmente dalle fasce più vulnerabili, come anziani e persone sole”.

Per informazioni è possibile contattare la Polizia Municipale di Castelfranco Emilia ai numeri 059 921220 – 348 8003886.