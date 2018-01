In A1 da martedì sera chiusa l’entrata della stazione di Fidenza, verso Milano

» Parma - Regione - Viabilità

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, per due notti consecutive con orario 21:00-06:00, dalle ore 21:00 di martedì 9 alle ore 06:00 di giovedì 11 gennaio, sarà chiusa l’entrata della stazione di Fidenza, verso Milano, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata della stazione di Parma (km 110+400 della stessa A1) o di Parma ovest (sulla A15 Autocamionale della Cisa).